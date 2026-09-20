Termina la temporada de Chase Burns, los Rojos lo colocan en la lista de lesionados

Los Rojos de Cincinnati colocaron al derecho Chase Burns en la lista de lesionados de 15 días el domingo por una distensión en la ingle derecha, lo que puso fin a la temporada del pelotero estelar.

“Después de su apertura (del viernes), simplemente vino... y sintió un poco la ingle derecha. Así que, de nuevo, estamos siendo muy cautelosos”, comentó el mánager de los Rojos Terry Francona.

El movimiento a la lista de lesionados fue retroactivo al sábado.

Burns, de 23 años, ha lanzado 154 1/3 entradas esta temporada, superando ampliamente sus 43 1/3 entradas durante su temporada de novato en 2025. Tiene marca de 15-3 con efectividad de 2,86, 185 ponches y un WHIP de 1,166 en 29 aperturas.

Sus 238 ponches en las primeras 36 aperturas de su carrera ocupan el tercer lugar en la historia de la franquicia desde 1900.

Burns había trabajado apenas tres entradas en cada una de sus últimas tres aperturas para limitar su carga de innings por el resto de la temporada.

“Hizo un trabajo realmente, realmente bueno”, señaló Francona. “Creo que tiene sentido no exigirle otra apertura de (otras) tres entradas. Lo llevamos a un punto en el que el próximo año, lance como lance, no va a estar determinado por: ‘Oh, tenemos que tener cuidado con esto’. Así que eso es algo muy bueno”.

Burns fue elegido para el equipo All-Star de la Liga Nacional, pero no lanzó debido a un problema en la ingle.

“No es como quería que terminara. Este año, ambas ingles como que se resintieron. Es un poco frustrante”, reconoció Burns. “Estoy contento con cómo fue la temporada, con el crecimiento y la experiencia. Listo para volver el próximo año. Estoy emocionado”.

En movimientos correspondientes del roster el domingo, los Rojos subieron al derecho Carson Spiers desde Triple-A Louisville y designaron para asignación al jardinero TJ Friedl.

Friedl bateó para .172 con cuatro jonrones y 13 carreras impulsadas en 91 juegos. Fue enviado a Louisville el viernes por segunda vez esta temporada.

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