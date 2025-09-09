Crawford sabe lo que la pelea del sábado contra 'Canelo' podría significar para su legado

Terence "Bud" Crawford no necesita que nadie refuerce su confianza o su actitud. Ciertamente, tampoco necesita otra pelea para enriquecer su currículum.

Si se retirara hoy, Crawford sería considerado uno de los mejores boxeadores de este siglo.

Pero incluso él sabe cuánto significa para su legado la pelea del sábado por el título de peso supermediano contra Saúl "Canelo" Álvarez en el Allegiant Stadium.

"El legado de Terence Crawford, ya sabes, antes de la pelea con 'Canelo', es un miembro del Salón de la Fama, en la primera votación, punto", dijo el propio estadounidense. "Pero quiero decir que si Terence Crawford derrota a 'Canelo' Álvarez, será uno de los más grandes de todos los tiempos, punto Es la más grande de todas las peleas que he tenido".

El boxeador de 37 años habló con confianza sobre la posibilidad de añadir un tercer título indiscutido a su cuenta el sábado, cuando desafíe al mexicano Álvarez (62-2-2, 39 nocauts), quien posee todos los cinturones en las 168 libras, 14 libras más pesado que el límite en el peso superwélter, donde reina Crawford (41-0, 31 nocauts).

Crawford, quien ya ha unificado títulos en 140 y 147, dijo que es, sin duda, un momento definitorio en la carrera de ambos boxeadores.

"'Canelo' no quiere perder contra un tipo que sube dos categorías de peso", enfatizó. "¿Sabes?, no quiere que un tipo más pequeño lo destrone de su estatus indiscutido. Terence Crawford quiere subir y hacer todas esas cosas.

"Tiene mucho que perder, yo tengo mucho que ganar. Yo tengo mucho que perder, él tiene mucho que ganar."

Realmente no es nada nuevo para Crawford, ya que estuvo en una de las peleas más grandes que el boxeo tenía para ofrecer hace dos veranos. El tan esperado enfrentamiento con el también campeón de peso wélter Errol Spence Jr. tuvo lugar en julio de 2023.

Aunque muchos pensaron que sería un combate parejo, Crawford, quien era un ligero favorito, rápidamente lo convirtió en un pleito desigual.

Derribó a Spence tres veces antes de que la pelea se parara en el noveno asalto.

La victoria convirtió a Crawford en el campeón indiscutido de peso wélter y el primer poseedor de cuatro cinturones en dos pesos.

Ahora, Crawford es el ligero desfavorecido (+135), mientras que Álvarez tiene unos pronósticos de -175 en BetMGM Sportsbook. Eso significa que un apostador tendría que apostar 175 dólares para ganar 100 con Álvarez. Una apuesta de 100 por Crawford pagaría $135.

Acerca del salto de dos categorías de peso, Crawford dijo que es el momento adecuado sin otro oponente digno de su compañía en el ring en este punto de su carrera.

"¿Quién más habría para hacer una megapelea con Terence Crawford, aparte de 'Canelo' Álvarez?", preguntó. "¿Quién? Nadie en 47. Nadie en 54. Nadie en 60. ¿Quién más aparte de 'Canelo' Álvarez?

"Cuando te sientas y piensas en una megapelea, no una buena pelea, una megapelea, dices, 'OK, ¿quién? ¿Qué nombre podría enfrentar Terence Crawford para generar una megapelea?'"

La impresionante carrera del púgil originario de Omaha ha inspirado al entrenador de fútbol americano de Nebraska, Matt Rhule, quien dijo el lunes que quiere que sus jugadores se modelen atléticamente como Crawford.

El tema de la semana de los Cornhuskers: "Sé como Bud."

Crawford, quien frecuentemente asiste a los partidos de fútbol de Nebraska, dijo que sólo ha sido durante las últimas etapas de su carrera que ha aprendido a apreciar las lecciones que aprendió durante los momentos más difíciles de su vida.

"Todas esas dificultades son lo que hizo al hombre que ves hoy", recalcó.

Le ayudaron a construir una carrera de boxeo invicta. La noche del sábado podría cimentar aún más su legado.

"Va a ser genial, especialmente al recordarlo", dijo. "Y para mí, capturar esa victoria y esa magnitud, va a ser muy bueno."

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.