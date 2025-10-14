Teoscar Hernández admite error en inusual doble play en el primer juego de la Serie de Campeonato

Teoscar Hernández vio sólo una repetición del extraño doble play registrado en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, mientras las imágenes volvían virales en las redes sociales.

El dominicano no necesitó verlo más.

"Lo miré una vez", dijo el pelotero de los Dodgers el martes, un día después de que Los Ángeles se sobrepuso a esa doble matanza del 8 al 6 al 2 para ganar por 2-1. "Una vez que la jugada terminó, me di cuenta de que simplemente me equivoqué. Es una de esas cosas que no tienes que ver una y otra vez para darte cuenta de que cometiste un error".

Hernández recibió un boleto al inicio del cuarto inning y estaba en tercera con las bases llenas y un out cuando Max Muncy conectó un batazo que pareció enviar la pelota al otro lado de la pared del jardín central. Sal Frelick de Milwaukee intentó robarle el grand slam, pero la pelota salió de su guante y golpeó la parte superior de la pared antes de que el jardinero central la atrapara en el aire.

Los corredores de Los Ángeles habían regresado a sus bases para hacer el pisa y corre, creyendo que Frelick había hecho la atrapada. Hernández todavía tenía tiempo de sobra para anotar, pero no se dirigió a home lo suficientemente rápido. Frelick lanzó al campocorto Joey Ortiz, quien pasó la pelota al receptor venezolano William Contreras para un out forzado en el plato.

Contreras luego completó el doble play lanzando a la tercera base y forzando a Will Smith, quien estaba en segunda cuando comenzó la jugada.

"Fue una de esas jugadas que, si me hubieras preguntado hace dos días qué harías en esta situación, diría que tan pronto como la pelota tocara el guante, iría", dijo Hernández. “Pero en el momento, me bloqueé, creo, y no hay una explicación. Simplemente (me equivoqué). Es así de simple”.

A Ortiz se le preguntó el martes si había visto una repetición y notado algo que no era evidente en el momento en que sucedió.

"Sal hizo una cara bastante divertida", dijo Ortiz. "Eso está por todas las redes sociales ahora mismo... Pero, no, nunca he visto una jugada así. Fue una jugada bastante loca en la que estuvimos involucrados".

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo después del juego que Hernández simplemente se congeló.

"Teo conoce la regla. Creo que ahí tuvo un pequeño lapsus, apreciando que cuando toca el guante, puedes hacer el pisa y corre", dijo Roberts. "Pero luego hizo el pisa y corre, lo hizo correctamente, luego vio que no la atrapó, (y) regresó. Ese fue el error. Pero lo asumió. Y después de eso, no hay nada más que puedas hacer al respecto".

A Muncy se le marcó un rodado de doble play con un batazo de 404 pies que nunca tocó el suelo. No había habido un doble play del 8 al 6 al 2 en la postemporada en los últimos 35 años, según el Elias Sports Bureau. Ese tipo de detalles de anotación oficial no siempre son claros en los registros que se remontan más atrás.

El doble play 8-6-2 más reciente en la temporada regular involucró una pelota bateada por el toletero de los Cachorros, Sammy Sosa, al jardinero central de Cincinnati, Ken Griffey Jr., en abril de 2004, aunque ese terminó con un out en el plato.

