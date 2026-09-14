Tenistas que piden más premios dicen que ya no harán públicas sus protestas

Los principales tenistas que han estado protestando para obtener una mayor parte de los ingresos de los torneos más importantes del deporte afirman que ya no harán públicas sus exigencias ahora que se ha formado un Consejo Asesor de Jugadores de Grand Slam.

“Los jugadores trabajarán ahora directamente con los Grand Slams para establecer el consejo, a través del cual los propios jugadores serán consultados de manera directa y podrán negociar en forma continua”, dijeron los representantes de los jugadores en un comunicado difundido el lunes.

El Consejo Asesor de Jugadores de Grand Slam fue anunciado el mes pasado por el Abierto de Australia, el Abierto de Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos.

“Ahora que existe un consejo formal para dar continuidad a este trabajo, la fase pública de la campaña encabezada por el grupo unificado de los principales jugadores llega a su fin”, indicaron los jugadores.

“Los jugadores se reservan el derecho de reanudar la campaña si el consejo no logra cumplir estos objetivos”, añadieron.

Además de una mayor porción de los ingresos, los jugadores también han buscado una mejor representación, opciones de salud y pensiones. Algunos limitaron sus apariciones ante los medios en Roland Garros y Wimbledon como protesta. Entre las figuras que incluso amenazaron con un posible boicot a los Grand Slams antes de que comenzara el torneo en París, si no empezaban a recibir una mayor compensación, estuvieron Aryna Sabalenka y Coco Gauff.

Los jugadores habían solicitado el 22% de los ingresos de los torneos.

“Si bien los Grand Slams aún no han alcanzado esa cifra ni se han comprometido con acuerdos formales de reparto de ingresos, todos han incrementado el dinero en premios de manera significativa por encima de su tendencia de largo plazo previa a la campaña, durante los últimos 18 meses”, mencionaron los jugadores.

“Desde que la propuesta formal de los jugadores se presentó el 31 de julio de 2025, el dinero en premios en estos torneos de Grand Slam — el Abierto de Estados Unidos de 2025 y 2026 y el Abierto de Australia, Wimbledon y Roland Garros de 2026 — ha crecido hasta un total de 415,6 millones de dólares, y los jugadores estiman que más de 30 millones de esa cifra reflejan incrementos adicionales por encima del ritmo de crecimiento de los años anteriores al inicio de la campaña”, puntualizaron.

El Abierto de Australia, el Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos son operados por organismos rectores sin fines de lucro. Wimbledon está a cargo del club privado All England Club.

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