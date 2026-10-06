Coco Gauff denuncia los insultos racistas tras el polémico incidente ocurrido en el Abierto de China

Coco Gauff afirma haber sido víctima de insultos racistas en las redes sociales tras un incidente polémico durante su victoria en el Abierto de China contra Sun Xinran.

La número cuatro del mundo derrotó a la joven china de 16 años por 7-5 y 6-1 para alcanzar los octavos de final en Pekín.

La polémica surgió cuando Gauff sacaba para mantenerse en el primer set con el marcador 4-5. Sun creyó haber ganado el punto, pero la estadounidense ya había levantado la mano para detenerlo porque una luz en los paneles laterales de la cancha parpadeaba.

Gauff consiguió los tres puntos siguientes y mantuvo su servicio para empatar a 5-5.

Solo cedió un juego más en el partido.

La joven de 22 años recurrió a X para explicar lo sucedido, diciendo: “Fue una situación desafortunada, pero está fuera de mi control”.

Gauff se clasifica para los octavos de final en Pekín ( Reuters )

“Xinran tiene un talento y una calidad de jugadora increíbles. Me disculpé por lo sucedido al final del partido y ella lo entendió perfectamente”.

Gauff respondió entonces a un comentario racista en su publicación diciendo: “Hola a todos, pueden no gustarles o estar en desacuerdo con lo que pasó sin ser racistas”.

“La cantidad de comentarios/mensajes racistas que recibí en las últimas horas es increíble. Por último, no soy tramposa ni ladrona”.

Gauff aspira a terminar la temporada por todo lo alto tras quedarse a las puertas del título en varios Grand Slam en 2026. Desperdició un punto de partido antes de perder en las semifinales de Wimbledon contra Karolina Muchova, y luego sufrió otra ajustada derrota en tres sets contra la eventual campeona Elena Rybakina en las semifinales del Abierto de Estados Unidos del mes pasado.

Gauff también fue derrotada contundentemente por Elina Svitolina en los cuartos de final del Abierto de Australia, mientras que fue eliminada del Abierto de Francia en la tercera ronda por Anastasia Potapova.

Fue un año difícil para la estadounidense, pero triunfó en el Abierto de Cincinnati en agosto y demostró que puede imponerse a las mejores a pesar de tener dificultades para encontrar su mejor forma de manera constante.

Gauff ahora buscará dar un paso adelante en Pekín mientras se prepara para enfrentarse a la belga Elise Mertens, con un puesto en los cuartos de final en juego.

Traducción de Olivia Gorsin