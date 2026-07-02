Taj Bradley poncha a 11 en triunfo 8-3 de los Mellizos sobre los Astros

Taj Bradley ponchó a 11 para igualar su máximo de carrera, Josh Bell, Kody Clemens y Luke Keaschall conectaron jonrones y los Mellizos de Minnesota vencieron 8-3 a los Astros de Houston la noche del miércoles.

Bradley (7-3) permitió una carrera y cuatro imparables, y otorgó cuatro bases por bolas en cinco entradas. Después de que el venezolano José Altuve anotó desde tercera base cuando el mexicano Isaac Paredes bateó para una doble matanza en la primera entrada, Bradley retiró a 10 bateadores consecutivos por la vía del ponche.

Bell tiene una racha de 16 juegos consecutivos pegando de hit como visitante, la más larga de su carrera y la racha activa más larga de ese tipo en las Grandes Ligas. Trevor Larnach se fue de 5-3 con un doble y un sencillo de dos carreras.

Los Mallizos han ganado tres series consecutivas como visitantes por primera vez desde mayo de 2025.

Después de que Larnach abrió el juego con un doble ante Tatsuya Imai (5-4), Bell conectó un cuadrangular de dos carreras con dos outs. Clemens pegó un batazo de 399 pies para poner la pizarra 5-1 en la segunda.

El segunda base de los Astros, el cubano Raynel Delgado, salió del juego debido a una dislocación del meñique derecho después de que una role rebotó en la segunda base y golpeó su mano desnuda en la quinta.

Joey Loperfido y Nick Allen, de Houston, conectaron sencillos impulsores en la sexta.

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