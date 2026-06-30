La serenidad de Ancelotti marca la pauta de un Brasil imperfecto en el Mundial

Fue un momento de relajamiento para Carlo Ancelotti tras toda la tensión vivida el día previo en el Mundial.

De vuelta en Nueva Jersey tras la victoria 2-1 ante Japón, gracias al gol de Gabriel Martinelli en el último suspiro del tiempo reglamentario, el técnico italiano de Brasil exhibió el martes la habilidad que preserva a sus 67 años al hacer malabares con el balón.

En una sesión de baja intensidad en el campo de entrenamiento de la localidad de Morristown, Ancelotti participó en un juego de toques del balón con su ayudante Paul Clement y el entrenador de porteros Claudio Taffarel.

Ancelotti mostró su calidad manteniendo el balón en el aire y hasta ejecutó un pase de rabona. También fingió enojo cuando llegaba a perder el control.

El estratega claramente está a gusto en su aventura mundialista con la selección brasileña que aspira a conquistar el hexacampeonato, un sexto título que le ha sido esquivo desde la consagración de Corea-Japón 2002.

No hay “jogo bonito”, pero este equipo respira y muestra la estirpe de campeón que es fundamental para ir lejos en los mundiales.

Encontrar soluciones

En Houston el día previo, el desempeño de la Seleçao fue desabrido en el primer tiempo y se fue al descanso abajo 1-0. Pero fue otro equipo tras la reanudación, mucho más incisivo, para darle la vuelta al marcador con un gol de cabeza de Casemiro y el agónico tanto de Martinelli tras ingresar al promediar la segunda parte.

“Este partido ha sido nuestra actuación más completa hasta la fecha”, subrayó Ancelotti tras el triunfo ante Japón. “Nos costó generar ocasiones en la primera parte, ya que Japón jugó bien encerrado. En la segunda mitad buscamos soluciones poniendo más presencia en el área. Creo que hemos mejorado: siempre que nos enfrentamos a dificultades, encontramos soluciones”.

Tal es la consigna de una pragmática Brasil: saber responder a las adversidades —y su falta de brillantez— para seguir avanzando.

Su próximo compromiso será el domingo contra la Noruega de Erling Haaland y Martin Odegaard en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, el mismo escenario donde la Verdeamarela espera presentarse para la finalísima del 19 de julio.

El partido contra Japón expuso rasgos que sirven para identificar una estructura reconocible dentro de la propuesta del otrora técnico del Real Madrid como el primer extranjero que conduce a Brasil en una Copa del Mundo.

¿Qué funciona?

-Como extremo izquierdo, Vinícius Júnior fue un torbelllino y protagonizó una notable jugada individual en el complemento, con un caño, gambeta y el rechace del arquero japonés Zion Suzuki que dio en el poste.

-Casemiro se confirmó como el jugador fundamental en la sala de máquinas, el líder que que sostiene al equipo. El volante de contención, que se apresta a dar el salto a la MLS con el Inter Miami, no había estado bien en el empate 1-1 contra Marruecos, pero su entrega el lunes le reivindicó.

A sus 34 años, Casemiro se convirtió en el segundo jugador de mayor edad que anota para Brasil en un Mundial, superando por apenas 12 días a Bebeto, el más longevo, que tenía 34 años, 4 meses y 18 días cuando marcó ante Dinamarca en Francia 1998.

Lo que no anda bien

Bruno Guimarâes y Lucas Paquetá, los otros socios de Casemiro en el mediocampo brasileño, no han tenido lucidez en la generación de juego.

Los laterales Danilo y Douglas Santos siguen a deber a la hora de generar juego.

“En el fútbol se cometen errores, son inevitables”, dijo Ancelotti. “Nadie es perfecto. Lo que sí podemos ajustar es cómo nos recuperamos de esos errores. Eso es lo que hemos estado haciendo: seguir adelante”.

“Nadie dudó de la mentalidad del equipo. Nadie dudó de que este equipo marcaría”, añadió.

Lesiones

Paquetá sufrió una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo contra Japón y no volvió para el complemento, relevado por Endrick. El jugador de Flamengo se sometió a pruebas el martes para determinar la gravedad de la dolencia.

El atacante Raphinha empezó a tener actividad física mientras intenta recuperarse de una lesión muscular en el muslo derecho. No actúa desde que se lesionó en el segundo partido de la fase de grupos y se le da por descartado para los octavos.

Tras tener sus primeros minutos contra Escocia en el cierre de la fase de grupos, Neymar se quedó sin jugar ante Japón por obra y gracia de los goles de sus compañeros. Hubiera ingreso a los 60 minutos, pero el tanto de Casemiro cambió las cosas. También hubierada saltado al campo para una prórroga que nunca llegó.

¿Tiene Brasil la capacidad para consagrarse por sexta vez? Ancelotti ha dicho que no hay un claro favorito.

Pero su serenidad es un atributo esencial para las batallas que se vienen.

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