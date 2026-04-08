Taj Bradley brilla en una mala noche de Tarik Skubal y Mellizos se imponen 4-2 a Tigres

Taj Bradley superó en el duelo a Tarik Skubal y Ryan Jeffers impulsó dos carreras por los Mellizos de Minnesota, que se impusieron el martes 4-2 sobre los Tigres de Detroit.

Bradley (2-0) permitió una carrera con seis hits, sin boletos y con 10 ponches en 6 1/3 entradas. Los Mellizos lograron su segunda victoria consecutiva.

Cuatro relevistas se combinaron para completar el juego, incluido Justin Topa, quien consiguió los dos últimos outs para su primer salvamento.

En tres aperturas este año —todas victorias de los Mellizos— Bradley ha permitido dos carreras, ha otorgado cuatro boletos y ha ponchado a 22 en 16 2/3 entradas.

Durante una salida inusitadamente corta, Skubal (1-1) lanzó 4 2/3 entradas, en las que permitió cuatro carreras con ocho hits, además de dos boletos y siete ponches.

En las últimas dos temporadas, en las que Skubal ganó de forma consecutiva el premio Cy Young de la Liga Americana, no logró completar cinco entradas sólo tres veces en 62 aperturas.

Kevin McGonigle conectó dos hits y remolcó dos carreras por los Tigres.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes