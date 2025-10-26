Tagovailoa lanza cuatro pases de TD y Dolphins vencen 34-10 a Falcons

Tua Tagovailoa lanzó cuatro pases de touchdown, su máximo de la temporada, y los Dolphins de Miami terminaron con su racha de tres derrotas consecutivas al dominar el domingo con un marcador de 34-10 a unos mermados Falcons de Atlanta.

Los Dolphins (2-6) superaron a los Falcons (3-4) con 338 yardas contra 213. Tagovailoa, quien lanzó tres intercepciones en cada uno de sus últimos dos juegos, fue añadido al informe de lesiones antes del partido debido a una enfermedad, pero no mostró signos de estar limitado.

Tagovailoa completó 20 de 26 pases para 205 yardas con pases de anotación a De'Von Achane, Malik Washington, Jaylen Waddle y Ollie Gordon II.

Los Falcons no contaron con el quarterback Michael Penix Jr., el receptor principal Drake London y el líder en capturas Zach Harrison, entre otros, debido a lesiones.

El veterano QB de Atlanta, Kirk Cousins, hizo su primera apertura desde una victoria el 16 de diciembre de 2024 en Las Vegas. Cousins, quien solo había aparecido en un juego esta temporada en un rol de suplente, no pudo rescatar la ofensiva contra una defensa de Miami decidida a contener al corredor Bijan Robinson.

