Swiatek vence a Rybakina en Toronto para su primer título de la WTA en el año

Iga Swiatek, séptima preclasificada, venció a Elena Rybakina, segunda, por 6-2 y 6-3 el jueves en el National Bank Open para conquistar su primer título del año en el circuito de la WTA y el 26.º de su carrera.

La polaca quebró el servicio de Rybakina al inicio del partido y luego se llevó el primer set en 29 minutos. Swiatek consiguió otro quiebre con el marcador 2-2 en el segundo set antes de asegurar la victoria en unos prolijos 75 minutos.

Rybakina, de potente saque y quien lidera el circuito en aces, tuvo dificultades para encontrar su ritmo. Swiatek la mantuvo a la defensiva con un ataque constante, pocos errores y un excelente desplazamiento en la cancha.

Swiatek, seis veces campeona de Grand Slam, ascenderá dos puestos hasta el sexto lugar en el nuevo ranking mundial. La kazaja Rybakina se mantendrá como la segunda.

Más temprano, Katerina Siniakova y Shuai Zhang vencieron a Sara Errani y Nicole Melichar-Martinez por 6-3 y 6-4 en la final de dobles.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes