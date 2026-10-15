Swiatek mete presión por boleto a las Finales WTA con victoria en Wuhan

Iga Swiatek mantuvo su impulso para clasificarse a las Finales de la WTA al vencer el jueves 6-1, 6-4 a la estadounidense Ashlyn Krueger para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Wuhan y aprovechar la derrota de Karolina Muchova.

Krueger, quien entró al cuadro principal como ‘lucky loser’ tras caer en la fase de clasificación, complicó a Swiatek durante tramos del segundo set, pese a acumular 44 errores no forzados frente a los 27 de la polaca.

Swiatek se medirá con otra estadounidense en cuartos. Se trata de Ann Li, quien eliminó 6-1, 7-6 (1) a la indonesia Janice Tjen.

Ganar el título le permitiría a Swiatek presionar a Muchova en la puja por disputar las Finales de la WTA, el torneo cierra la temporada el próximo mes en Indian Wells, California. Swiatek, quien ha alcanzado la final cada año desde 2021, ocupa el décimo en la carrera, con las ocho primeras clasificándose.

Muchova, finalista de Wimbledon y sexta preclasificada, perdió 7-5, 6-3 ante Diana Shnaider (11ma preclasificada). La rusa se las verá en cuartos contra la letona Jelena Ostapenko.

Elina Svitolina (5ta preclasificada) derrotó 6-1, 6-4 a la china Guo Hanyu para avanzar a cuartos.

Guo, la 240 del ranking que recibió un wildcard de los organizadores, se apuntó la primera victoria en su carrera ante una jugadora del Top 20 en la primera ronda contra Sorana Cirstea.

Svitolina jugará a continuación contra Sonay Kartal después de que la británica sorprendiera a la italiana Jasmine Paolini por 6-2, 6-0 en apenas una hora.

La joven estadounidense Iva Jovic (10ma preclasificada) sucumbió 6-4, 6-1 ante la polaca Maja Chwalinska.

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