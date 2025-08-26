Swiatek inicia sin contratiempos en el US Open tras ganar el título de Wimbledon

Iga Swiatek inició sin contratiempo su intento de ganar el Abierto de Estados Unidos y Wimbledon en el mismo año y necesitó de solo una hora para vencer el martes 6-1, 6-2 a la colombiana Emiliana Arango.

La cabeza de serie número dos ganó el punto en 23 de 26 primeros servicios y tuvo una ventaja de 26-5 en tiros ganadores en el partido inaugural del día en el estadio Arthur Ashe.

Swiatek pasó casi una semana entre partidos después de perder por el campeonato de dobles mixtos con Casper Ruud el miércoles pasado. Pero su ritmo regresó de inmediato en un comienzo dominante del torneo.

“Sin duda fue un partido sólido y estoy feliz de no haber intentado sobrepotenciar, sino que simplemente fui sólida”, indicó Swiatek.

Un segundo título para la campeona de 2022 en Flushing Meadows la convertiría en la primera mujer en ganar Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en el mismo año desde Serena Williams en 2012.

Swiatek también tiene la oportunidad de recuperar el puesto número uno del ranking si gana el título y Aryna Sabalenka pierde antes de los cuartos de final.

