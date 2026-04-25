Swanson sacude a los Dodgers con un jonrón en la novena y los Cachorros ganan 10 seguidos

Dansby Swanson conectó un jonrón de dos carreras para desempatar en la novena entrada y coronó una actuación de cuatro carreras impulsadas desde el noveno puesto del orden, al encabezar la remontada de los Cachorros de Chicago para vencer 6-4 a los Dodgers de Los Ángeles la noche del viernes y lograr su 10ma victoria consecutiva.

Craig Counsell alcanzó su victoria número 899 como mánager.

El batazo de Swanson, de 413 pies, ante Tanner Scott (0-1) cayó en el pabellón del jardín izquierdo y remolcó a Pete Crow-Armstrong, quien abrió la entrada con un sencillo.

Los Cachorros perdían 4-0 ante el abridor de los Dodgers, Emmet Sheehan, quien permitió una carrera limpia en seis entradas y un tercio e igualó su máximo de carrera con 10 ponches. El derecho ponchó a siete de los primeros nueve bateadores que enfrentó.

Luego Chicago castigó al bullpen de los Dodgers.

Los Cachorros anotaron seis carreras consecutivas ante el errático trío de Alex Vesia, Blake Treinen y Scott.

Se acercaron 4-3 en la séptima ante Vesia. Con dos outs, Swanson pegó un triple al central para impulsar dos carreras y Nico Hoerner le siguió con un sencillo productor.

Alex Bregman abrió la octava con un jonrón ante Treinen para empatar el juego 4-4.

Ryan Rolison (1-0) se llevó la victoria con tres entradas de relevo sin permitir carreras. Corbin Martin retiró en orden la novena para conseguir su primer salvamento.

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