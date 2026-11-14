Mirra Andreeva vence a Jessica Pegula y va por el título de las Finales de la WTA Finals

Mirra Andreeva derrotó el sábado por 6-3, 6-4 a Jessica Pegula para alcanzar el partido por el título de las Finales de la WTA, convirtiéndose en la primera adolescente en lograrlo desde 2004.

La rusa de 19 años aún no ha cedido un set en el evento que otorga 10 millones de dólares y que cierra la temporada femenina. Perdió apenas 11 juegos en sus partidos de todos contra todos, en los que terminó 3-0, la menor cifra de cualquier jugadora desde 2003.

Andreeva mejoró a 4-5 su marca ante jugadoras del Top 10 este año, incluidas victorias sobre la número 2 Aryna Sabalenka, la número 6 Elina Svitolina y la número 3 Pegula en el desierto del sur de California.

Pegula le quebró el saque a Andreeva para tomar ventaja de 3-1 en el segundo set, pero cedió cinco de los últimos seis juegos para poner fin a su quinta aparición consecutiva en las Finales. Perdió la final de 2023 y también fue semifinalista con derrota el año pasado.

Andreeva, campeona del Abierto de Francia, aseguró que terminará el año como número 2 del mundo con este tirunfo. Pegula habría podido subir un puesto si hubiera ganado.

Andreeva enfrentará en la final del domingo a la ganadora del duelo entre Svitolina y la campeona de Wimbledon, Linda Noskova.

Maria Sharapova tenía 17 años cuando llegó al partido por el campeonato de las Finales de 2004 y venció a Serena Williams en tres sets.

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