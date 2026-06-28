Suzuki pega sencillo de 2 carreras en la décima y Cachorros vencen 4-3 a Cerveceros

Seiya Suzuki conectó un sencillo de dos carreras que fue clave en una décima entrada de tres anotaciones, y Jordan Wicks, ascendido más temprano el domingo, consiguió un doble play que terminó el juego con las bases llenas para preservar la victoria de los Cachorros de Chicago por 4-3 sobre los Cerveceros de Milwaukee en el duelo decisivo de la serie de tres juegos.

Joel Kuhnel (1-3) entró como relevista para abrir la décima. El corredor automático Justin Dean avanzó a tercera con un rodado para out. Pete Crow-Armstrong recibió base por bolas intencional con dos fuera y se robó la segunda. Alex Bregman fue golpeado por un lanzamiento para llenar las bases. Michael Busch negoció pasaporte para impulsar la carrera de la ventaja y Suzuki siguió con un sencillo de dos carreras al jardín izquierdo.

Ethan Roberts relevó en la parte baja y Christian Yelich abrió con un sencillo impulsor, y llegó a segunda con el tiro al plato. El venezolano Jackson Chourio recibió base por bolas y Brice Turang conectó un sencillo para llenar la casa sin outs.

Wicks, ascendido más temprano el domingo desde Triple-A, entró como relevista y dio base por bolas al bateador emergente Garrett Mitchell para poner la pizarra 4-3. Jake Bauers elevó en territorio de foul, y el dominicano Gary Sánchez rodó a tercera para iniciar el doble play.

Jacob Webb (3-2) se llevó la victoria con una novena entrada sin carreras. Wicks consiguió su primer salvamento de la temporada.

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