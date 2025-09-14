Mohamed Salah anota penal tardío y preserva el inicio perfecto del Liverpool

Liverpool lo hizo de nuevo en el último momento y volvió a la cima de la Liga Premier.

El campeón defensor aseguró una victoria el domingo 1-0 contra el Burnley y preservó su inicio de temporada perfecto gracias a un penal de Mohamed Salah en el tiempo de descuento.

Después de victorias tardías contra Bournemouth y Newcastle en lo que va de temporada, Liverpool protagonizó otro final dramático en Turf Moor.

El equipo de Arne Slot parecía destinado a perder puntos por primera vez esta temporada, pero recibió una oportunidad cuando Hannibal Mejbri tocó el balón con la mano en el área y el árbitro Michael Oliver señaló el penal.

Salah hizo lo propio con un potente disparo que superó al portero del Burnley, Martin Dubravka, antes de correr para celebrar.

El gol de Salah llegó en el quinto minuto del tiempo de descuento y le ayudó a tomar posesión en solitario del cuarto lugar en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos de la Liga Premier. El egipcio ahora tiene 188 goles, detrás de Alan Shearer (260), Harry Kane (213) y Wayne Rooney (208).

La alegría tardía para Liverpool infligió más dolor de último minuto en el Burnley. El equipo recién ascendido perdió 3-2 contra el Manchester United en su último partido, también por un penal en tiempo de descuento.

Manchester City recibe al Manchester United más tarde.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes