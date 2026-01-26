El Super Bowl 60 se perfila como una revancha cargada de intriga, con duelos clave que definirán el encuentro: Drake Maye contra Sam Darnold, dos férreas defensivas y un entrenador de segundo año frente a un veterano.

La gran final está lista: los New England Patriots se enfrentarán a los Seattle Seahawks en un esperado choque por el título. Los Patriots buscarán su séptimo trofeo de Super Bowl, una marca histórica en la NFL, cuando se midan a los Seahawks el 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Bajo el liderazgo de Maye, el entrenador Mike Vrabel y una defensiva asfixiante, los Patriots regresan al Super Bowl por primera vez en siete años, desde que Tom Brady y Bill Belichick conquistaron su sexto anillo juntos. Con un récord de 17-3, los Patriots aseguraron su duodécima aparición en el Super Bowl tras vencer 10-7 a los Denver Broncos el domingo en el campeonato de la Conferencia Americana.

Darnold, Mike Macdonald y una defensiva sofocante han llevado a los Seahawks al gran escenario por cuarta vez en la historia de la franquicia. Buscan su segundo trofeo Lombardi.

Darnold, una selección general número tres en 2018 ahora con su quinto equipo, jugó uno de sus mejores partidos para llevar a los Seahawks a una victoria de 31-27 sobre los Rams de Los Ángeles en el juego por el título de la Conferencia Nacional. Lanzó para 346 yardas y tres touchdowns sin pérdidas de balón.

"No me importa", dijo Darnold sobre los escépticos a los que ha demostrado estar equivocados. "Solo vengo a trabajar todos los días con estos muchachos. Estos muchachos en el vestuario, eso es lo que importa para mí, hombre. La forma en que hemos venido a trabajar desde abril en las OTAs, el campamento de entrenamiento, un día a la vez y aquí estamos. Lo hicimos".

Fue un final loco cuando Brady y los Patriots vencieron a Russell Wilson y los Seahawks de Pete Carroll hace 11 años.

Brady lanzó cuatro pases de touchdown y remontó a Nueva Inglaterra de un déficit de diez puntos para ganar el cuarto de sus siete anillos cuando Malcolm Butler interceptó el pase de Wilson desde yarda uno para asegurar una victoria de 28-24 el 1 de febrero de 2015. Los fanáticos de Seattle aún lamentan por qué Marshawn Lynch no recibió el balón en una entrega en la yarda uno.

"No nos importó", dijo Macdonald sobre entrar en la temporada como desvalidos en el Oeste de la NFC detrás de los Rams y 49ers. "Se trata de nosotros. Siempre ha sido sobre nosotros y lo que hacemos y ahora vamos al Super Bowl."

Maye anotó en una carrera de touchdown de seis yardas en el segundo cuarto en Denver después de una pérdida de balón crítica de Jarrett Stidham, quien hizo su quinta apertura en su carrera reemplazando al lesionado mariscal de campo de los Broncos, Bo Nix.

"Los Pats están de vuelta, bebé", dijo Maye. "Ahora, hay que ganar uno."

Jugando a través de una tormenta de nieve en la segunda mitad, Maye solo lanzó para 86 yardas y corrió para 65. Stidham tuvo 133 yardas por pase y un touchdown, una intercepción y un costoso balón suelto.

Maye, de 23 años, finalista para el Jugador Más Valioso de la NFL de AP y Jugador Ofensivo del Año, se convertirá en el segundo mariscal de campo más joven en iniciar un Super Bowl detrás de Dan Marino. Es el cuarto quarterback de segundo año en los últimos siete años en llevar a su equipo al juego por el título de la NFL. Patrick Mahomes (2018) lo ganó mientras que Joe Burrow (2021) y Brock Purdy (2023) perdieron.