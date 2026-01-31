Suns consiguen triunfos en noches consecutivas al vencer 126-113 a los Cavs

Dillon Brooks anotó 27 puntos y los Suns de Phoenix vencieron el viernes 126-113 a los Cavaliers de Cleveland para ganar dos encuentros en noches consecutivas y poner fin a la máxima racha ganadora de los Cavaliers de la temporada con cinco juegos.

El jueves, ante Detroit, los Suns repartieron camisetas de "Dillon el Villano" antes de que Brooks anotara un récord personal de 40 puntos en la victoria 114-96. Phoenix ha ganado tres seguidos con el líder anotador Devin Booker fuera de juego por un esguince de tobillo.

Brooks acertó 9 de 14 tiros de campo. Encestó dos de cuatro triples y siete de ocho tiros libres. Los Suns acertaron 23 de 48 desde la línea de tres puntos.

Jordan Goodwin sumó 17 puntos para ayudar a Phoenix a mejorar a una marca de 30-19. Collin Gillespie tuvo 16 tantos.

Jalen Green regresó de una lesión en el tendón de la corva derecha para disputar apenas su quinto partido de la temporada. Adquirido de Houston en el acuerdo que envió a Kevin Durant a los Rockets, Green anotó 11 puntos en 15 minutos y medio.

De’Andre Hunter lideró a Cleveland con 17 puntos. Donovan Mitchell y Jaylon Tyson tuvieron 16 cada uno, con Mitchell cometiendo ocho pérdidas de balón.

___

