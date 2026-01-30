Dillon Brooks anota 40 puntos, un récord personal, y Suns doblegan a Pistons por 114-96

Dillon Brooks estableció un récord personal con 40 puntos, Grayson Allen añadió 24 y los Suns de Phoenix doblegaron el jueves 114-96 a los Pistons de Detroit, líderes de la Conferencia Este.

Los Suns mantuvieron una ventaja cómoda durante gran parte del último cuarto, ganando por quinta vez en siete compromisos. Están diez juegos por encima del .500 por primera vez en esta temporada, con un récord de 29-19.

Brooks atravesó la cancha para una bandeja que puso el marcador 105-89 con 5:43 minutos restantes, anotando el último de sus 40 puntos. Terminó atinando 13 de 22 tiros de campo y capturó ocho rebotes en una noche en la que el equipo regaló a los primeros 5.000 aficionados que ingresaron a la arena una camiseta que decía "Dillon The Villain" — una referencia a su personalidad explosiva.

Los Pistons perdieron por tercera vez en 12 duelos. Cade Cunningham lideró a Detroit con 26 puntos, y Jalen Duran totalizó 23 tantos y 13 rebotes.

Brooks tenía 38 puntos al final del tercer cuarto, lo cual ya era un récord personal. La marca anterior del alero de 2,01 metros fue una actuación de 37 puntos para los Grizzlies de Memphis en 2021.

El canadiense de 30 años está en medio de la mejor campaña de su carrera, promediando más de 20 puntos por encuentro para convertirse en un candidato sorpresa para su primer Juego de Estrellas. Llegó a los Suns durante el receso previo a la temporada como parte del canje que envió a Kevin Durant a Houston.

