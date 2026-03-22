Sungjae Im lidera en Innisbrook; Brandt Snedeker también va en el grupo final

Sungjae Im está en posición de lograr una victoria de punta a punta en el Campeonato Valspar en Innisbrook tras un inicio lento en su regreso de una lesión en la muñeca.

Embocó el sábado un putt para birdie de 13 pies en el hoyo 18, par 4, para firmar 69, 2 bajo par, y tomar una ventaja de dos golpes sobre Snedeker, el capitán de la Presidents Cup de Estados Unidos, de 45 años, que compite con una exención de patrocinador, y sobre David Lipsky.

Snedeker hizo birdie en tres de los primeros cuatro hoyos en una ronda de 67, y Lipsky firmó 70 en la tarde soleada.

Tras fallar dos cortes consecutivos en su regreso, Im lideró por un golpe después de cada una de las dos primeras rondas en condiciones firmes y rápidas en el recorrido Copperhead, con tarjetas de 64 y 69.

“No pude practicar durante dos meses. Así que creo que muchos de mis golpes que no me gustaron del año pasado, una vez que empecé a practicar, pude corregirlos y simplemente ha ido mejorando de manera constante”, comentó.

Im jugó el sábado los primeros nueve hoyos con 3 bajo par, con birdies en los hoyos 1, 7 y 8. Hizo bogey en el 12, par 4, y en el 13, par 3, y logró que cayera el putt de izquierda a derecha en el 18 para colocarse con 11 bajo par y una tarjeta de 202.

El jugador surcoreano de 27 años tiene dos victorias en el PGA Tour: el Honda Classic de 2020 y el Shriners Children’s Open de 2021.

Snedeker ganó el más reciente de sus nueve títulos del PGA Tour en 2018 y solo tuvo dos top 10 en el último año.

Lipsky hizo cinco birdies y cuatro bogeys. Aún no ha ganado en el PGA Tour.

Matt Fitzpatrick, segundo la semana pasada en The Players Championship, culminó la ronda con 8 bajo par junto con Marco Penge. Ambos firmaron 68.

Brooks Koepka está empatado en el puesto 16 con 3 bajo par tras una ronda de 71.

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