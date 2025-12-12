Štulić anota su primer gol en la Serie A y da a Lecce una victoria vital sobre Pisa

El delantero serbio Nikola Štulić anotó su primer gol en la Serie A para darle a Lecce una victoria vital en casa por 1-0 contra Pisa, otro equipo en apuros, el viernes.

El partido presentó a dos de los tres clubes con menos goles en la liga italiana y contó con solo dos tiros a puerta en total.

Lecce tuvo una ligera ventaja en un primer tiempo aburrido, pero fue más incisivo después del descanso.

El suplente Štulić anotó a los 72 minutos tras ser asistido por Lameck Banda.

Pisa, que estaba sin su máximo goleador M’Bala Nzola después de que fuera expulsado la semana pasada, sufrió su tercera derrota consecutiva. El equipo de Alberto Gilardino sigue buscando su primera victoria fuera de casa en la máxima categoría desde marzo de 1991.

Permanece en el antepenúltimo lugar de la liga con diez unidades.

Lecce sube cuatro posiciones hasta el puesto 13.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes