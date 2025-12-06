Stay up to date with notifications from The Independent

Inter vence 4-0 a Como y lidera la Serie A; Fiorentina sigue sin ganar

AP Noticias
Sábado, 06 de diciembre de 2025 15:16 EST
ITALIA-LIGA
ITALIA-LIGA (AP)

Inter de Milán impresionó con una victoria 4-0 sobre el acaudalado Como y retomó el sábado la cima de la Serie A.

El argentino Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu y Carlos Augusto anotaron en San Siro.

Inter está ahora dos puntos por delante de su rival de ciudad, el AC Milan, y del campeón defensor, Napoli.

Napoli recibe a la Juventus y al exentrenador Luciano Spalletti el domingo, y el Milan visita el lunes al Torino.

Como se mantuvo en el sexto lugar.

Relacionados

Más temprano, Sassuolo remontó con goles de Cristian Volpato, Tarik Muharemović e Ismael Koné para superar 3-1 a la Fiorentina, que sigue sin ganar.

La Fiorentina tiene 25 puntos menos que en este punto hace un año. La Viola ya realizó un cambio de entrenador el mes pasado al contratar a Paolo Vanoli para reemplazar al despedido Stefano Pioli.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

