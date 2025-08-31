Stay up to date with notifications from The Independent

Straw y Lukes impulsan dos y Azulejos evitan barrida al vencer 8-4 a Cerveceros

Associated Press
Domingo, 31 de agosto de 2025 17:20 EDT
CERVECEROS AZULEJOS
CERVECEROS AZULEJOS (AP)

Myles Straw y Nathan Lukes impulsaron dos carreras cada uno, George Springer llegó a base tres veces y anotó dos veces, y los Azulejos de Toronto vencieron el domingo a los Cerveceros de Milwaukee 8-4 para evitar una barrida de tres juegos.

Nance fue uno de los cinco relevistas que se combinaron para cinco entradas sin permitir carreras en relevo de un inestable Max Scherzer.

El venezolano William Contreras conectó un jonrón de dos carreras. Milwaukee tuvo un récord de 21-9 este mes.

Los Brewers aún poseen el mejor récord en el béisbol con 85-53.

El venezolano Jackson Chourio de Milwaukee se fue de 5-4.

Brandon Woodruff de Milwaukee (5-2) permitió ocho carreras, cinco limpias, y un máximo de la temporada de diez hits en cuatro 1/3 entradas. Woodruff también permitió cinco carreras limpias en su apertura anterior, el 25 de agosto contra Arizona.

Scherzer permitió cuatro carreras y un máximo de la temporada de nueve hits en cuatro entradas.

Por los Cerveceros, el venezolano Andruw Monasterio de 4-2.

Por los Azulejos, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. de 4-1 con una anotada y una producida. El venezolano Andrés Giménez de 4-1 con una anotada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

