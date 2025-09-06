Stott conecta jonrón de 3 carreras y Filis logran 4 cuadrangulares para doblegar 9-3 a Marlins

Bryson Stott conectó un jonrón de tres vueltas, Brandon Marsh añadió un cuadrangular de dos carreras y los Filis de Filadelfia, líderes de la División Este de la Liga Nacional, doblegaron el viernes 9-3 a los Marlins de Miami.

Los Filis totalizaron cuatro jonrones, incluyendo cuadrangulares solitarios de Max Kepler y Harrison Bader. Cada titular de Filadelfia pegó al menos un hit, y los Filis terminaron con un total de 16.

Trea Turner bateó de 5-4, la segunda vez que logra cuatro hits contra los Marlins esta temporada.

Cristopher Sánchez (12-5) lanzó siete entradas efectivas, permitiendo una carrera con seis hits y cinco ponches. El dominicano otorgó además una base por bolas.

Tanner Banks relevó a Sánchez en el octavo capítulo.

Stott definió el juego en el séptimo cuando conectó un batazo al bullpen de los Fillies contra el relevista George Soriano para poner la pizarra 9-1.

Brian Navarreto, un reemplazo defensivo en la octava entrada, acercó a los Marlins a 9-3 con el primer jonrón en su carrera, un batazo de dos vueltas al centro contra Banks.

Kepler conectó un cuadrangular solitario al segundo nivel contra el abridor mexicano de los Marlins, Valente Bellozo (1-4), en el segundo acto.

Marsh disparó un cuadrangular de dos carreras de 420 pies entre el jardín izquierdo y el central contra el relevista Lake Bachar en el cuarto, y Bader se fue profundo en el siguiente turno al bate para poner a Filadelfia adelante por 5-1.

El líder de jonrones de la Liga Nacional, Kyle Schwarber (49), conectó dos sencillos. No ha logrado jonrones en los siete juegos desde su actuación de cuatro vuelacercas contra Atlanta el 28 de agosto.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 1-0. El venezolano Rafael Marchán de 1-0.

Por los Marlins, los dominicanos Otto López de 3-1, Heriberto Hernández de 3-0. Los venezolanos Máximo Acosta de 4-1, Javier Sanoja de 3-1 con una remolcada. El cubano Víctor Mesa de 4-1 con una anotada.