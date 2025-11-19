Steve McClaren renuncia como técnico de Jamaica tras empate 0-0 con Curazao

El exentrenador de Inglaterra, Steve McClaren, renunció como técnico de Jamaica después de que sus "Reggae Boyz" empataran 0-0 con Curazao y no lograran clasificarse directamente para la Copa del Mundo de 2026.

El resultado significó que Curazao encabezó el Grupo B en la zona de la CONCACAF. Al clasificar al torneo por primera vez en su historia, se convirtió en la nación más pequeña por población en lograrlo.

Se une a los equipos de la CONCACAF Panamá y Haití, que también aseguraron sus lugares.

Jamaica terminó en segundo lugar en el Grupo B, pero aún puede avanzar a la Copa del Mundo.

Los partidos del martes finalizaron los seis equipos que participarán en los playoffs intercontinentales en México en marzo. Dos equipos se clasificarán de esos partidos, que incluyen a Irak en Asia, Congo en África, Jamaica y Surinam de la CONCACAF, Bolivia de Sudamérica y Nueva Caledonia de Oceanía.

McClaren renunció solo minutos después del partido en Kingston, diciendo que su decisión era "en el mejor interés del equipo".

"En los últimos 18 meses he dado todo lo que tengo a este trabajo", afirmó. "Liderar a este equipo ha sido uno de los mayores honores de mi carrera."

McClaren asumió el cargo después de dejar el Manchester United en el verano europeo de 2024, donde se desempeñó como asistente de Erik ten Hag.

"Después de una profunda reflexión y una evaluación honesta de dónde estamos y hacia dónde necesitamos ir, he decidido renunciar como entrenador principal del equipo nacional de Jamaica", expresó McClaren.

"A veces, lo mejor que un líder puede hacer es reconocer cuándo se requiere una nueva voz, nueva energía y una perspectiva diferente para avanzar a este equipo."

El inglés de 64 años también estuvo a cargo previamente de varios clubes, incluidos Nottingham Forest, Derby County, Newcastle, QPR, Wolfsburg y Twente Enschede.

