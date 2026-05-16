Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Stephon Castle anota 32 y Spurs aplastan 139-109 a Timberwolves para eliminarlos en 6 partidos

Spurs Timberwolves Basketball
Spurs Timberwolves Basketball (AP)

Stephon Castle anotó 32 puntos y capturó 11 rebotes para encabezar otra actuación dominante del perímetro, y Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio arrollaron el viernes 139-109 a los Timberwolves de Minnesota para avanzar a la final del Oeste.

De'Aaron Fox sumó 21 puntos y nueve asistencias, en tanto que el novato Dylan Harper aportó 15 puntos desde la banca para los Spurs.

Tras resolver la semifinal de la Conferencia Oeste en seis duelos, San Antonio se medirá con el campeón defensor Oklahoma City. El primer partido de la final de conferencia está programado para el lunes por la noche.

El Thunder barrió sus dos primeras series.

_____

Relacionados

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in