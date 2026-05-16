Stephon Castle anota 32 y Spurs aplastan 139-109 a Timberwolves para eliminarlos en 6 partidos

Stephon Castle anotó 32 puntos y capturó 11 rebotes para encabezar otra actuación dominante del perímetro, y Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio arrollaron el viernes 139-109 a los Timberwolves de Minnesota para avanzar a la final del Oeste.

De'Aaron Fox sumó 21 puntos y nueve asistencias, en tanto que el novato Dylan Harper aportó 15 puntos desde la banca para los Spurs.

Tras resolver la semifinal de la Conferencia Oeste en seis duelos, San Antonio se medirá con el campeón defensor Oklahoma City. El primer partido de la final de conferencia está programado para el lunes por la noche.

El Thunder barrió sus dos primeras series.

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