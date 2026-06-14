Stephen Kolek brilla en el montículo, Maikel García impulsa 3 y Reales vencen 4-0 a Astros

Stephen Kolek dispersó cinco hits mientras lanzó hasta la octava entrada, el venezolano Maikel García conectó tres hits e impulsó tres carreras, y los Reales de Kansas City vencieron 4-0 a los Astros de Houston en el cierre de su serie el domingo para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Kolek (4-1) ponchó a cuatro y dio una base por bolas. Ha permitido apenas siete carreras limpias en total en sus últimas seis aperturas.

Bobby Witt Jr. celebró su cumpleaños número 26 con dos sencillos, dos bases robadas y dos buenas jugadas a la defensiva.

García también tuvo una de las cuatro bases robadas de Kansas City ante el abridor de los Astros Spencer Arrighetti (7-2), el vigente lanzador del mes de la Liga Americana, quien igualó su máximo de la temporada al permitir cuatro carreras, ocho hits y una base por bolas en seis entradas.

Ninguno de los hits de los Astros ante Kolek produjo algo. Dos corredores fueron eliminados en dobles matanzas, Cam Smith fue sorprendido fuera de la primera base cubano, Yordan Álvarez quedó varado en la séptima después de extender a 21 juegos su racha embasándose, y Steven Cruz ayudó a Kolek al conseguir los dos últimos outs de la octava entrada para preservar la blanqueada.

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