Stephen Curry y Brandin Podziemski anotan 25 cada uno en triunfo de Warriors 138-87 sobre Pelicans

Stephen Curry anotó 25 puntos en poco más de 20 minutos, Yaxel Lendeborg sumó 23 unidades, siete rebotes y cuatro asistencias, y los Warriors de Golden State ganaron su octavo partido consecutivo al despegarse temprano de unos diezmados Pelicans de Nueva Orleans para imponerse 138-87 la noche del lunes.

Brandin Podziemski agregó 25 tantos, mientras Curry terminó con 6 de 10 en tiros, con cuatro triples, tras venir de una actuación de 41 puntos en la victoria del sábado por 126-119 en tiempo extra contra Orlando. Superó a DeMar DeRozan (26.800) para colocarse en el 16to puesto de la lista histórica de anotación de la NBA con 26.803.

Golden State tuvo a tres jugadores con al menos 20 puntos por segunda vez esta temporada y los Warriors terminaron con 30 o más asistencias —37— por tercer partido consecutivo y por quinta ocasión en los últimos seis. Tienen marca de 6-0 cuando lo logran.

El escolta lesionado Jimmy Butler se vistió como un integrante del cuerpo técnico y sostuvo un portapapeles, en el que escribió “PASS TO STEPH”.

Derik Queen anotó 16 puntos desde la banca y Dejounte Murray añadió 12 por los Pelicans, que quedaron prácticamente fuera del partido casi desde el salto inicial y perdían 72-43 al descanso, camino a encajar su tercera derrota seguida tras una racha de cuatro victorias.

Golden State ganaba 35-20 tras el primer cuarto, mientras Nueva Orleans acertó apenas 7 de 23 tiros y falló 10 de 12 intentos de triple. Los Warriors construyeron una ventaja de 23 unidades al inicio del segundo periodo, cuando Podziemski anotó cuatro puntos rápidos, y a partir de ahí se despegaron.

Charles Bassey aportó 12 puntos y 10 rebotes desde la banca, y De'Anthony Melton anotó 16 con cuatro triples.

Lendeborg y el escolta de los Pelicans Jordan Poole, ambos exfiguras de Michigan, intercambiaron camisetas después.

Nueva Orleans dio descanso a Zion Williamson una noche después de una derrota como visitante por 139-123 ante los Clippers, y Trey Murphy III también se quedó fuera para manejar sus problemáticas rodillas, después de anotar 26 en Los Ángeles el domingo.

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