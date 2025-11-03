Marlins promueven a Gabe Kapler a gerente general tras cambios en la directiva

Los Marlins de Miami promovieron el lunes a Gabe Kapler al puesto de gerente general en medio de una serie de movimientos en la oficina principal, anunció el equipo.

Además, Frankie Piliere pasó a convertirse en vicepresidente de pronósticos amateurs e iniciativas de evaluación de jugadores, y Vinesh Kanthan fue nombrado director senior de operaciones de béisbol.

Kapler será el sexto gerente general del club, comenzó su mandato con los Marlins en 2024 como asistente de GM, centrándose en el desarrollo de jugadores, entrenadores y personal.

En la pasada temporada, el sistema de ligas menores de los Marlins hizo historia en el club con cuatro afiliados diferentes alcanzando la postemporada en sus respectivos niveles. Eso incluye a Jacksonville, que se proclamó campeón nacional de Triple-A.

Kapler pasó las seis temporadas anteriores como manager con Filadelfia (2018-19) y San Francisco (2020-23). El nativo de Los Ángeles también fue director de desarrollo de jugadores de los Dodgers de 2015 a 2017, cuando fueron campeones de la Serie Mundial. Ahí trabajo con el manager de los Marlins, Clayton McCullough.

Miami superó muchas expectativas en la primera temporada de McCullough, logrando un récord de 79-83. Los Marlins tenían un pronóstico de +/- 62 1/2 victorias antes de la temporada, según BetMGM Sportsbook, su alza de 16 1/2 victorias los dejó la mejor marca de las Grandes Ligas, y ganaron 13 de sus últimos 17 juegos.

“Es un momento emocionante para ser parte de la organización de los Marlins, y estoy listo para continuar el gran trabajo que estamos haciendo aquí, junto a Peter (el presidente de operaciones de béisbol de los Marlins, Peter Bendix) y todo nuestro personal de Operaciones de Béisbol", expresó Kapler en un comunicado. "El crecimiento y el impulso que hemos construido son un reflejo directo de una visión clara, una cultura fuerte y un equipo increíble trabajando juntos hacia un objetivo compartido. Estoy orgulloso de ayudar a continuar ese progreso y contribuir a lo que está por venir”.

Piliere se unió a los Marlins como director de scouting amateur, supervisando a los scouts amateurs del club y el draft. Y Kanthan, antes de llegar a Miami, pasó cinco temporadas con la organización de los Texas Rangers.

