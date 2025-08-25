Steer batea un jonrón de tres carreras y los Rojos vencen 6-1 a los Diamondbacks

Spencer Steer bateó un cuadrangular de tres carreras en la octava entrada en la que Cincinnati anotó cinco, y los Rojos evitaron una barrida al superar 6-1 a los Diamondbacks de Arizona el domingo.

Austin Hays tuvo tres imparables para Cincinnati, y el dominicano Noelvi Marte consiguió dos hits y anotó dos carreras. Brady Singer ponchó a nueve mientras lanzaba seis entradas de un solo hit.

Los Rojos (68-63) mejoraron a 3-3 en una gira de nueve juegos. También se acercaron a juego y medio de los Mets de Nueva York por el tercer comodín de la Liga Nacional.

Arizona desperdició una actuación destacada de Zac Gallen, quien ponchó a siete en seis entradas. Los Diamondbacks terminaron con dos hits.

Marte inició la secuencia decisiva para los Rojos con un sencillo de apertura contra Kyle Backhus (0-3). Avanzó con un elevado del dominicano Elly De La Cruz y anotó con un sencillo de desempate de Hays ante Juan Burgos.

Después de un sencillo de Gavin Lux, Steer conectó un batazo de 397 pies al jardín izquierdo para su 16to jonrón. TJ Friedl añadió un sencillo productor de dos outs que le dio a Cincinnati una ventaja de 6-1.

Graham Ashcraft (8-5) lanzó una entrada sin carreras para llevarse la victoria.

El cubano Lourdes Gurriel Jr. conectó un elevado de sacrificio en la primera entrada para contabilizar la única carrera de Arizona.

Por los Rojos, el dominicano Noelvi Marte de 5-2 con dos anotadas y Elly de la Cruz de 5-1.

Por los Diamondbacks, el dominicano Gerardo Perdomo bateó de 3-1 con una anotada y Ketel Marte de 4-0; y el cubano Lourdes Gurriel Jr. de 3-0 con una producida.

