Steelers aún esperan firmar acuerdo con Joey Porter Jr. mientras se acerca plazo límite

El gerente general de los Steelers de Pittsburgh, Omar Khan, afirmó que el esquinero Joey Porter Jr. sabe lo que el club siente por él.

Sin embargo, el equipo no lo siente con la suficiente fuerza como para ajustar su norma, sostenida desde hace tiempo, de no negociar durante la temporada con la esperanza de concretar algo.

Aunque Khan declinó el lunes entrar en detalles sobre las conversaciones con Porter —quien está a punto de entrar en la última temporada del contrato de novato de cuatro años que firmó tras ser la primera selección de la segunda ronda del draft de 2023—, reiteró que el equipo quiere que Porter termine su carrera en Pittsburgh.

Falta mucho para que eso ocurra. Y, al parecer, todavía queda terreno por recorrer si los Steelers quieren asegurar al jugador de 26 años hasta bien entrada la treintena.

No parece haber mucho movimiento una semana después de que el entrenador de primer año Mike McCarthy permitiera que el equipo estuviera en un “punto muerto” con Porter.

Porter viene de la mejor temporada de su carrera. Permitió un mínimo personal de 333 yardas cuando fue buscado en cobertura, no concedió ningún touchdown y desvió 14 pases. El defensivo físico, de 1,88 metros, también redujo las penalizaciones, ya que los equipos solo aceptaron seis de las banderas en su contra en 2025.

El equipo activó a Porter el domingo tras sacarlo de la lista de físicamente incapaz de jugar. El club indicó que Porter había estado lidiando con un problema de espalda que se agravó durante una prueba de movilidad cuando los Steelers se presentaron al campamento de entrenamiento a finales de julio.

El mercado de esquineros sigue muy activo. Devon Witherspoon, de Seattle, acordó un enorme nuevo contrato a principios de este mes, y Christian Gonzalez, de New England, también está en negociaciones para obtener un nuevo acuerdo.

Aunque Porter, que suma tres intercepciones en tres temporadas, quizá todavía no esté en ese nivel, tampoco estaría tan lejos. Aunque tiene vínculos profundos con Pittsburgh —creció en la ciudad mientras su padre, Joey Porter Sr., jugaba y luego más tarde entrenó con los Steelers—, no se apresuró a firmar su contrato de novato y esperó hasta la víspera del campamento de entrenamiento para hacerlo.

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