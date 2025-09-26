Stanton y Rodón guían a Yankees a triunfo para seguir compartiendo la punta divisional

Giancarlo Stanton conectó un doble de tres carreras que puso a los Yankees de Nueva York en ventaja para imponerse el jueves 5-3 a los Medias Blancas de Chicago, con lo cual se mantuvieron empatados con Toronto en la cima de la División Este de la Liga Americana.

Los dos punteros se disponen ahora a disputar sus últimos tres juegos de la temporada regular.

Carlos Rodón (18-9) lanzó seis entradas sólidas y Austin Wells añadió un doble impulsor contra la cerca entre el jardín derecho y el central en la séptima por los Yankees, que ya tienen asegurado un lugar en los playoffs.

Nueva York completó una barrida de tres duelos para colocarse 23 juegos por encima de .500, su mejor marca de la temporada.

Los Yankees, quienes han ganado cinco encuentros seguidos y ocho de nueve, tienen asegurada la ventaja de locales en la serie de comodines si no logran superar a los Azulejos en la contienda por el título de la división. Los equipos comparten el mejor récord en la Liga Americana con 91-68.

Toronto superó a Boston 6-1 el jueves por la noche y tiene a su favor el criterio de desempate sobre los Yankees tras ganar la serie de la temporada por 8-5.

Nueva York recibe al último lugar Baltimore este fin de semana, mientras que los Azulejos juegan en casa contra Tampa Bay.

Por los Medias Blancas, los cubanos Édgar Quero de 4-1, Miguel Vargas de 3-1 con dos anotadas.

Por los Yankees, el dominicano Jasson Domínguez sin turno oficial pero con una anotada.