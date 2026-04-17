St Pauli concede un penal postrero en casa y empata con Colonia

Karol Mets anotó su primer gol en la Bundesliga pero concedió un penalti a siete minutos del final del encuentro que St. Pauli empató el viernes 1-1 con el visitante Colonia para desperdiciar la oportunidad de cortar una racha de seis partidos sin ganar.

St. Pauli tuvo las mejores ocasiones, pero volvió a verse afectado por una carencia ya conocida en el último tercio de la cancha, que lo ha convertido en el club menos goleador de la liga.

No fue sino hasta los 69 minutos cuando Mets lo puso en ventaja con un cabezazo. El conjunto de Hamburgo estuvo cerca de un triunfo vital para evitar el descenso, hasta los 83 minutos, cuando Mets derribó a Jakub Kamínski dentro del área.

En el penal resultante, Luca Waldschmidt engañó al portero, quien se lanzó hacia el lado equivocado.

St. Pauli se mantuvo antepenúltimo, un puesto en el que disputaría un playoff para evitar el descenso. Está a dos puntos de Werder Bremen.

No obstante, el club de Hamburgo sí amplió a cinco puntos su ventaja sobre el penúltimo, Wolfsburgo, que lucha por evitar lo que sería su primer descenso desde 1997.

Los dos últimos descienden automáticamente y el antepenúltimo disputa el playoff.

Colonia, cuyo delantero Ragnar Ache tuvo que salir por una lesión en un muslo, subió un puesto hasta el 12º.

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