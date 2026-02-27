Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Spurs consiguen su undécima victoria seguida al superar 126-110 a Nets

SPURS-NETS
SPURS-NETS (AP)

Julian Champagnie anotó 26 puntos para liderar la undécima victoria consecutiva de los Spurs de San Antonio que vencieron el jueves 126-110 a los Nets de Brooklyn.

Victor Wembanyama otra noche discreta en ataque y terminó con sólo 12 unidades, pero los enrachados Spurs mostraron mucho equilibrio ante unos Nets encaminados a la lotería.

Stephon Castle anotó 18 tantos, De'Aaron Fox y Devin Vassell sumaron 14 cada uno, Keldon Johnson aportó 13 y Dylan Harper terminó con 12.

San Antonio (43-16) atraviesa su racha de victorias más larga desde que ganó 13 seguidos en la temporada 2015-16.

Michael Porter Jr. registró 24 puntos y 14 rebotes por los Nets, que han perdido seis seguidos. El suplente Day’Ron Sharpe aportó 14 tantos y 11 rebotes.

Relacionados

San Antonio tardó apenas 13 segundos en tomar una ventaja que no soltó. Wembanyama ganó el salto inicial y le pasó el balón a Castle que cortó hacia el aro para una espectacular volcada a dos manos. Al final del primer periodo, Castle tenía 13 puntos y los Spurs ganaban 36-22.

San Antonio amplió su ventaja a 48-26 con un triple de Champagnie a los 2:20 del segundo cuarto. Los Spurs se fueron al descanso arriba 71-56.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in