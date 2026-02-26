Jets acuerdan canjear a Jermaine Johnson a los Titans por T'Vondre Sweat, según fuente de AP

Los Jets de Nueva York acordaron traspasar al linebacker Jermaine Johnson a los Titans de Tennessee a cambio del tackle defensivo T'Vondre Sweat, informó el jueves a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el intercambio de titulares jugador por jugador no puede hacerse oficial hasta el inicio del nuevo año de la liga de la NFL el 11 de marzo.

ESPN y NFL Network informaron primero del acuerdo.

Johnson se reunirá con el entrenador de los Titans Robert Saleh, quien dirigía a los Jets cuando Nueva York reclutó al ala defensiva en la primera ronda con la selección número 22 global procedente de Florida State en 2022. También se reencontrará con el coahc de la línea defensiva Aaron Whitecotton, quien fue su entrenador de posición con los Jets durante sus primeras tres temporadas.

“Nueva York, gracias de verdad por todo. El amor que me han demostrado aquí durante los últimos 4 o 5 años ha sido nada menos que increíble, tanto dentro como fuera del campo. Siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. ¡Les deseo lo mejor a todos mis antiguos entrenadores y compañeros de equipo! Gracias a todos por compartir el campo de batalla conmigo", escribió Johnson en X.

El traspaso de Johnson deja a los Jets con apenas uno de sus seleccionados de primera ronda de 2022: el receptor abierto Garrett Wilson, elegido décimo global ese año. El esquinero Sauce Gardner, la cuarta selección global, fue traspasado a Indianápolis en noviembre.

El acuerdo también coloca a los Jets en posición de potencialmente elegir al mejor cazamariscales del draft en abril —posiblemente Arvell Reese de Ohio State, David Bailey de Texas Tech o Reuben Bain de Miami— con la selección número 2 global, mientras el entrenador Aaron Glenn intenta mejorar una defensa que estuvo entre las peores de la NFL durante una temporada de 3-14. Glenn despidió al coordinador defensivo Steve Wilks cuando faltaban tres partidos y contrató el mes pasado a Brian Duker para reemplazarlo. Glenn confirmó el martes en el combine de la NFL que la próxima temporada él cantará las jugadas a la defensiva.

Johnson, de 27 años, estaba previsto para jugar la próxima temporada con la opción de quinto año de su contrato de novato, pero le ahorrará a los Jets 13,4 millones de dólares en el tope salarial y podría convertirse en agente libre en la siguiente temporada baja. Considerado una estrella en ascenso durante sus primeros años con los Jets, que incluyeron una selección al Pro Bowl en 2023, Johnson sumó apenas tres capturas en una temporada después de romperse el tendón de Aquiles derecho en el segundo partido de 2024.

Tuvo 13 capturas en 47 partidos con los Jets, anotó un touchdown en un regreso de intercepción, forzó un balón suelto y recuperó otro. Johnson, quien registró un máximo de carrera de 7 capturas y media en 2023, ahora deberá aportar una amenaza de presión al pasador en la defensa de Saleh en Tennessee.

Sweat fue una selección de segunda ronda de los Titans procedente de Texas en 2024. El jugador de 1,93 metros y 166 kilos, especializado en frenar la carrera, debería ayudar a apuntalar una línea defensiva que también incluye a los tackles Harrison Phillips y Jowon Briggs, y al cazamariscales Will McDonald.

Sweat, elegido en el puesto 38 global por los Titans hace dos años, sumó tres capturas y 85 tacleadas totales en 29 partidos, incluidos 28 como titular. El nose tackle de 24 años se lesionó un tobillo en el partido inaugural de la temporada de Tennessee contra Denver y fue colocado en la lista de lesionados, antes de regresar tras perderse cinco encuentros, y fue una pieza efectiva en la línea defensiva de los Titans.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes