Dexter Lawrence busca mantener enfoque de pretemporada antes de ir al campamento de Bengals

Las cosas se calmaron un poco para Dexter Lawrence durante las últimas tres semanas del programa de temporada baja de los Bengals de Cincinnati.

Sin embargo, quizá sea la única vez hasta enero en que el tackle defensivo sienta una sensación de calma.

Aunque los Bengals cancelaron los dos últimos días de prácticas del minicampamento, Lawrence aprovechará las próximas cinco semanas antes del inicio del campamento de entrenamiento para prepararse para su primera temporada de naranja y negro. Los Bengals adquirieron al seleccionado tres veces al Pro Bowl procedente de los Giants de Nueva York el 19 de abril a cambio de la décima selección global del draft.

“Voy a ser como un boxeador antes de entrar a una pelea. Tienes que agachar la cabeza y entrenar”, señaló Lawrence el miércoles, al final de los entrenamientos de temporada baja.

Es el mismo enfoque que Lawrence ha utilizado desde que fue la 17ma selección global de los Giants en el draft de 2019.

Lawrence llegó justo al inicio del programa de temporada baja y aprovechó los últimos dos meses para conocer a sus nuevos compañeros, al tiempo que les transmitía parte de la sabiduría que ha aprendido durante las últimas siete temporadas.

“Es parte de mi rol permitir que la gente entienda mi conocimiento del juego y crezca en ese sentido. Estoy emocionado de seguir creciendo con ellos y aprendiendo”, manifestó.

El entrenador Zac Taylor señaló que lo importante es que Lawrence ha liderado con el ejemplo en lugar de con palabras, y que ha estado al frente y en el centro de la defensa desde que llegó.

“No sé si se ha ido desde el día en que apareció tras el traspaso. Es bueno tener un liderazgo veterano así, que ha estado en el edificio. Creo que el liderazgo de ese lado del balón realmente se ha ampliado entre la cantidad de jugadores que tenemos”, expresó Taylor.

Cincinnati tiene una de las mejores ofensivas de la liga con el quarterback Joe Burrow y el receptor abierto All-Pro Ja’Marr Chase, pero su defensa ha estado entre las peores las últimas dos temporadas y necesita dar un paso adelante si quiere llegar a los playoffs por primera vez desde 2022.

Los Bengals perdieron siete veces en las últimas dos temporadas cuando anotaron al menos 30 puntos. También se convirtieron en el primer equipo en perder al menos tres partidos en temporadas consecutivas cuando anotaron al menos 34 puntos. La temporada pasada fueron 31ros en yardas permitidas, 30mos en puntos permitidos y últimos contra la carrera.

Lawrence es la pieza clave en la reconstrucción de la defensa de la franquicia. También sumaron al tackle defensivo Jonathan Allen, seleccionado dos veces al Pro Bowl, al cazamariscales por el borde Boye Mafe y al safety Bryan Cook.

“Sabemos la clase de jugador que es. Tenerlo de nuestro lado lo hace mucho más fácil. Hace que el trabajo de todos a nuestro alrededor sea más fácil. Es una presencia tranquilizadora porque lo tenemos de nuestro lado”, señaló Mafe sobre Lawrence.

Lawrence y Mafe se combinaron para apenas 2 1/2 capturas la temporada pasada, pero esperan reactivar la presión al pasador de Cincinnati, que estuvo empatada con la séptima menor cantidad de capturas de la liga en 2025 con 35.

Trey Hendrickson jugó apenas siete partidos la temporada pasada por una lesión y sumó cuatro capturas antes de firmar con Baltimore en la temporada baja.

Lawrence también espera que las mejoras en la línea defensiva de Cincinnati le ayuden a evitar los dobles bloqueos. Según Pro Football Focus, Lawrence enfrentó la quinta tasa más alta de dobles bloqueos entre los tackles defensivos la temporada pasada, con 70,35%. Esa es una razón importante por la que tuvo media captura la temporada pasada, después de lograr un máximo de su carrera de nueve en 2024.

La caída en capturas también es la razón por la que Lawrence llega a la temporada con una gran espina clavada.

“Ahora lo estoy manejando más porque realmente no puedes desquitarte con otros equipos. Así que durante la temporada simplemente lo sueltas y fluyes. Sé cómo encaro este juego y mi impacto en el partido, incluso cuando no se refleja en los números de capturas”, explicó Lawrence.

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El reportero freelance Charlie Goldsmith en Cincinnati contribuyó a esta historia.

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