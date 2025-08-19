Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Sólido inicio de Flaherty y cuatro jonrones llevan a Tigres a vencer 10-0 a Astros

Associated Press
Lunes, 18 de agosto de 2025 21:53 EDT
ASTROS TIGRES
ASTROS TIGRES (AP)

Jack Flaherty ponchó a nueve bateadores el lunes por la noche en siete entradas sin permitir carreras y los Tigres de Detroit vencieron 10-0 a los Astros de Houston.

Wenceel Pérez, Riley Greene, Trey Sweeney y Colt Keith conectaron jonrones para los Tigres, que venían de un viaje de 5-2 como visitantes.

Flaherty (7-12) permitió tres hits y una base por bolas para ganar por segunda vez en 12 aperturas. El ex cerrador Alex Lange, quien se sometió a una cirugía el año pasado, lanzó la novena entrada, su primera aparición en la MLB desde el 22 de mayo de 2024.

Spencer Arrighetti (1-4) permitió cinco carreras con siete hits y cuatro bases por bolas en cinco entradas.

Flaherty solo permitió dos corredores más: un bateador golpeado y un sencillo.

Relacionados

El jardinero Chas McCormick lanzó una octava entrada sin permitir carreras para Houston.

Por los Astros, el boricua Carlos Correa de 3-1. El mexicano Ramón Urías de 1-1. El venezolano Jose Altuve de 3-1.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 3-0 con una anotada. El cubano Andy Ibáñez de 1-1. El dominicano Wenceel Pérez de 3-2 con una anotada y una producida.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in