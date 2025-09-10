Basallo conecta sencillo impulsor en la 11ª y Orioles dejan a Piratas en el terreno

El dominicano Samuel Basallo conectó un sencillo impulsor en la undécima entrada que inicialmente fue declarado foul pero que terminó dando el martes a los Orioles de Baltimore una victoria por 3-2 sobre los Piratas de Pittsburgh.

El elevado de Basallo hacia el prado izquierdo rozó el guante del jardinero Tommy Pham, cayó sobre la línea de cal en el césped y fue declarado foul. Tras una revisión, se determinó que fue un hit que impulsó a Gunnar Henderson para la tercera victoria consecutiva de los Orioles, dejando a sus rivales tendidos en el terreno.

Dietrich Enns (3-2) lanzó dos entradas sin hits y con un ponche en los innings extra. Kyle Bradish ponchó a seis, permitiendo cuatro imparables y una carrera en su tercera apertura desde que regresó de la cirugía Tommy John el 26 de agosto.

Jeremiah Jackson dio a los Orioles una ventaja de 2-1 con un jonrón solitario en la sexta entrada, pero Pham conectó un cuadrangular sin hombres en base en la parte alta de la novena para empatar el juego a dos.

Jackson conectó de 3-2 en su décimo juego con múltiples hits desde que debutó en las mayores el 1 de agosto.

Jackson Holliday pegó también dos hits, anotando la primera carrera de los Orioles en la primera entrada.

Dauri Moreta (1-1) permitió dos inatrapables y entregó una base por bolas en la undécima. Recibió el hit decisivo.

El abridor de los Piratas, Mike Burrows, lanzó cuatro entradas con dos hits, una carrera y seis ponches.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 3-1.

Por los Orioles, el dominicano Basallo de 5-1 con una empujada. El boricua Emmanuel Rivera de 4-0.