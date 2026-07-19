Skenes poncha a 8 en 7 entradas y Piratas vencen 7-1 a

Paul Skenes permitió una carrera y ponchó a ocho en siete entradas, y los Piratas de Pittsburgh derrotaron el domingo por 7-1 a los Guardianes de Cleveland.

Skenes (9-8) trabajó al menos siete entradas por primera vez desde el 12 de mayo. El derecho, elegido al Juego de Estrellas, permitió siete hits.

Después de permitir ocho carreras (siete limpias) en cuatro entradas en una derrota 10-6 en Filadelfia el 1 de julio, Skenes tiene marca de 3-0 con efectividad de 2,46.

Billy Cook logró un récord personal de tres hits e impulsó dos carreras, el dominicano Esmerlyn Valdez continuó su tórrido julio con un jonrón de dos carreras en la novena y Nick Gonzales conectó dos dobles, mientras los Piratas ganaron su quinta serie interligas consecutiva. En ese lapso tienen marca de 11-4.

Steven Kwan conectó dos hits por Cleveland, que había ganado sus tres series anteriores contra Pittsburgh.

Cook le dio a Pittsburgh ventaja de 1-0 en la segunda entrada con un sencillo al jardín derecho ante el abridor de Cleveland Joey Cantillo (8-5) para remolcar a Gonzales.

El batazo de Valdez por la línea del jardín izquierdo ante Will Dion en la novena lo convirtió en el sexto novato de los Pirates con al menos 20 carreras impulsadas en un mes calendario. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes