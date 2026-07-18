Los Piratas vencen 7-1 a los Guardianes en el primer juego de la doble cartelera

Esmerlyn Valdez y Jacob González conectaron jonrones de dos carreras, Jared Jones ponchó a nueve en cinco entradas y los Piratas de Pittsburgh derrotaron 7-1 a los Guardianes de Cleveland el sábado en el primer juego de una doble cartelera.

Nick Gonzales añadió un jonrón solitario en la sexta entrada y los Piratas ampliaron su racha ganadora a cuatro juegos. Con marca de 51-47, es la primera vez que están al menos cuatro juegos por encima de .500 después del receso del Juego de Estrellas desde el 25 de septiembre de 2018.

El novato All-Star de Cleveland en la segunda base, Travis Bazzana, conectó un triple impulsor en la tercera entrada para remolcar a Steven Kwan y anotar la única carrera, mientras que a los Guardianes se les cortó una racha de cuatro victorias.

Los 128 jonrones de Pittsburgh son la quinta mayor cifra en las Grandes Ligas. González puso a los Piratas en la pizarra con un batazo de dos carreras hacia el jardín derecho que recorrió 428 pies ante el abridor de Cleveland Gavin Williams (10-5). El dominicano Valdez amplió la ventaja de Pittsburgh a 4-1 en la sexta cuando conectó una recta y la mandó por encima de la barda entre el jardín derecho y el central.

Jones (2-1) permitió una carrera con tres imparables y otorgó una base por bolas. Tras lanzar seis entradas perfectas sin decisión ante Atlanta el 8 de julio, el derecho retiró a los primeros ocho bateadores de Cleveland antes del sencillo de Kwan al jardín izquierdo. Desde la salida de Jones del 2 de julio contra Filadelfia, se convirtió en apenas el tercer lanzador de los Piratas desde 1957 en retirar al menos a 30 bateadores consecutivos. Harvey Haddix retiró a 38 seguidos en dos aperturas en 1959 y Jim Bibby sacó a 32 consecutivos a lo largo de dos juegos en 1981.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes