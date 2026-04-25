Skenes lanza perfecto hasta el 7mo y Griffin pega HR en triunfo de Piratas 6-0 ante Cerveceros

Paul Skenes lanzó un juego perfecto hasta la séptima entrada, Konnor Griffin conectó el primer jonrón de su carrera el día de su 20º cumpleaños e impulsó tres carreras para ayudar a los Piratas de Pittsburgh a vencer el viernes por la noche 6-0 a los Cerveceros de Milwaukee.

Skenes (4-1), ganador del Cy Young de la Liga Nacional, no permitió que ningún corredor se embasara hasta el sencillo fuerte de Jake Bauers al jardín derecho con dos outs en la séptima. Buscaba convertirse en el primer lanzador en tirar un juego perfecto en American Family Field, anteriormente conocido como Miller Park, que abrió en 2001. Ha habido dos juegos sin hit.

Skenes permitió un hit en siete entradas en blanco. Ponchó a siete y no dio bases por bolas. Realizó 93 lanzamientos — 62 en zona de strike.

Mason Montgomery e Isaac Mattson completaron el juego de un solo hit.

El sencillo productor de Nick Gonzales en la cuarta amplió la ventaja de Pittsburgh a 2-0. Los Piratas sumaron otra carrera en la quinta con un out forzado productor del dominicano Oneil Cruz. Ryan O’Hearn conectó un doble y anotó con el sencillo de Spencer Horwitz, mientras la ventaja de los Piratas crecía a 4-0 en la sexta.

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