Skenes gana segunda apertura tras mala racha de 9 y Piratas aplastan 14-5 a Cerveceros

Paul Skenes ganó su segunda apertura consecutiva después de pasar nueve seguidas sin victoria, mientras los Piratas de Pittsburgh anotaron 10 carreras en la cuarta entrada para arrollar 14-5 a los Cerveceros de Milwaukee el domingo y llegar al receso del Juego de Estrellas con una barrida de tres juegos.

Skenes (8-8) permitió dos carreras y tres hits en 5 1/3 entradas, con una base por bolas y siete ponches —incluidos cuatro entre sus últimos cinco bateadores.

Robert Gasser (2-4) cedió siete carreras y ocho hits en poco más de tres entradas.

Pittsburgh (50-47) llegó a la cuarta con ventaja de 4-2 y anotó siete carreras antes de registrar un out.

El dominicano Marcell Ozuna conectó un jonrón, Henry Davis pegó un sencillo impulsor y Jared Koenig golpeó con un lanzamiento a Bryan Reynolds con las bases llenas; forzó una carrera al dar base por bolas al dominicano Esmerlyn Valdez y permitió el sencillo productor de Ryan O’Hearn que amplió la ventaja a 9-2.

Skenes lanzó tres entradas perfectas antes de permitir dobles consecutivos al abrir la cuarta a Christian Yelich y el venezolano Jackson Chourio. El dominicano Gary Sánchez bateó para un out forzado productor.

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