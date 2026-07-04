Rice conecta jonrón de 2 carreras y Yankees cortan racha de 7 derrotas al vencer 5-2 a Mellizos

Ben Rice conectó un jonrón de dos carreras que puso a su equipo por delante en la tercera entrada, tras un retraso por lluvia, y los Yankees de Nueva York pusieron fin a una racha de siete derrotas la noche del viernes con una victoria de 5-2 sobre los Mellizos de Minnesota.

Trent Grisham pegó un jonrón abriendo el juego y elevó de sacrificio en su regreso tras una distensión en el tendón de la corva derecho, y Gerrit Cole (3-3) lanzó cinco entradas para ayudar a los Yankees a cortar su peor mala racha desde una seguidilla de nueve derrotas del 12 al 22 de agosto de 2023.

El panameño José Caballero añadió un sencillo impulsor en la séptima y anotó con el elevado de Grisham, mientras los Yankees anotaron más de cuatro carreras por primera vez en 13 juegos.

El puertorriqueño Fernando Cruz retiró a Royce Lewis con las bases llenas para terminar la octava. David Bednar regresó de la lista de paternidad y ponchó a los tres en la novena para su 17.º salvamento.

Mike Paredes (0-2) permitió tres carreras y cuatro hits en cuatro entradas.

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