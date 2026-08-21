Sin polémica: Yankees completan barrida de 3 juegos con triunfo de 6-1 ante Orioles

Gerrit Cole lanzó seis sólidas entradas, Luis García Jr. y Spencer Jones conectaron sendos vuelacercas y los Yankees de Nueva York completaron una barrida de tres juegos en Baltimore al doblegar el jueves 6-1 a los Orioles.

Cole (7-6) permitió cuatro hits y una base por bolas, con ocho ponches. Un jonrón de Dylan Beavers en la quinta entrada produjo la única carrera de Baltimore. Los Yankees se acercaron a cuatro juegos de Tampa Bay líder de la División Este de la Liga Americana.

Ryan Yarbrough relevó a Cole y lanzó tres innings perfectos para su tercer salvamento.

Los Orioles han perdido cuatro duelos seguidos después de tomar brevemente la posesión en solitario del liderato en la carrera por el último comodín de la Liga Americana. Kyle Bradish (7-12) permitió tres anotaciones limpias y ocho hits en 5 2/3 entradas, y Baltimore también concedió un par de carreras sucias en la tercera.

No hubo controversia en esta victoria de Nueva York, una noche después de que el elevado profundo de Pete Alonso contra los Yankees fue decretado foul con el juego empatado. Alonso sí conectó dos sencillos el jueves para extender su racha de hits a 12 juegos, la más larga de su carrera.

Cole (1.015) superó por un ponche a Roger Clemens y se colocó en el 12º puesto de la lista histórica de los Yankees.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes