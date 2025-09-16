Yesavage poncha a nueve en debut impresionante y Azulejos vencen 2-1 a Rays en 11 entradas

Trey Yesavage ponchó a nueve para establecer un récord de Toronto en un debut en las Grandes Ligas, y George Springer conectó un sencillo que rompió el empate en la undécima entrada, mientras los Azulejos vencieron 2-1 a los Rays de Tampa Bay Rays el lunes por la noche.

Con la victoria, Toronto abrió una ventaja de cinco juegos en la División Este de la Liga Americana detrás de su quinta victoria consecutiva.

Yesavage, un derecho de 22 años seleccionado en el puesto 20 en el draft amateur del año pasado, permitió una carrera, tres hits y dos bases por bolas en cinco entradas, colocando 49 de 69 lanzamientos como strikes. Promedió 94,6 millas por hora con 32 rectas y también lanzó 19 splitters y 18 sliders. Seis de sus ponches fueron con splitters.

Springer conectó un sencillo con dos outs y dos strikes en la undécima entrada ante Kevin Kelly (2-4), ayudando a Toronto a mejorar a 10-4 en juegos de entradas extras.

El novato Braydon Fisher (7-0) consiguió seis outs. Permitió un sencillo del cubano Yandy Díaz al inicio de la undécima, lo que puso corredores en las esquinas, luego ponchó a Brandon Lowe, al dominicano Junior Caminero y Josh Lowe. Los Rays se poncharon 18 veces, su mayor cantidad desde 23 contra Arizona el 28 de agosto de 2019.

Por los Azulejos, el venezolano Andrés Giménez de 3-0 con una remolcada; el mexicano Alejandro Kirk de 1-0; los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. de 4-0.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz bateó de 3-3 con una producida; y el dominicano Junior Caminero de 4-0

