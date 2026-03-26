Wembanyama domina en la pintura y los Spurs aplastan 123-98 a los Grizzlies

Victor Wembanyama anotó 19 puntos, capturó 15 rebotes y puso siete tapones, mientras los Spurs de San Antonio construían la noche del miércoles una ventaja temprana y se encaminaban sin sobresaltos a una victoria por 123-98 sobre los Grizzlies de Memphis.

Devin Vassell igualó los 19 puntos de Wembanyama, mientras Stephon Castle y Keldon Johnson terminaron con 15 puntos cada uno, y siete jugadores de los Spurs acabaron en dobles dígitos.

Con su séptima victoria consecutiva, San Antonio se colocó a dos partidos de Oklahoma City por el primer puesto de la Conferencia Oeste, después de que los Celtics de Boston frenaran la racha de 12 triunfos seguidos del Thunder con una victoria por 119-109 la noche del miércoles.

GG Jackson encabezó a Memphis con 20 puntos. Olivier-Maxence Prosper terminó con 17 y DeJon Jarreau sumó 15, mientras los Grizzlies sufrían su cuarta derrota al hilo.

Mientras San Antonio pelea por su posición de cara a los playoffs, Memphis se concentra en la próxima temporada. Memphis ha perdido 12 de sus últimos 13 partidos y solo ha ganado cuatro desde el receso del Juego de Estrellas.

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