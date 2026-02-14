Sigue semana caótica de Marsella tras conceder un penal en el descuento ante Estrasburgo

La semana caótica del Marsella continuó con un gol del empate en el tiempo añadido del sábado 2-2 en casa contra el Estrasburgo.

Marsella navegaba con tranquilidad con el 2-0 después de que Amine Gouiri creara un gol y marcara el otro. Pero la endeble defensa se vino abajo y el delantero argentino Joaquin Panichelli rescató un punto con un penalti en el minuto 97.

“Una vez más lo echamos todo a perder al final. Cuando las cosas pasan una docena de veces, no son las decisiones (tácticas) del entrenador, somos nosotros en el campo”, señaló Gouiri.

Los jugadores de Marsella estaban conmocionados por la salida de Roberto De Zerbi el miércoles, apenas unos días después de una humillante derrota 5-0 en el campo del PSG.

El ambiente era tenso en el Stade Vélodrome.

Las dos gradas detrás de la portería estaban vacías salvo por pancartas airadas; una instaba en términos tajantes al propietario estadounidense Frank McCourt y al presidente Pablo Longoria a marcharse.

Marsella, nueve veces campeón de Francia, no ha ganado un trofeo desde la ya desaparecida Copa de la Liga en 2012.

Los aficionados que sí acudieron el sábado abuchearon a los jugadores cuando saltaron al campo.

Gouiri asistió a Mason Greenwood para el 14º gol de la temporada del máximo artillero de la liga en el minuto 14. Controló con limpieza el balón cerca del área con el exterior del pie y metió un pase a la espalda de la defensa para que Greenwood picara la pelota hacia adentro.

Gouiri volvió a mostrar una gran técnica para colocar con efecto el segundo gol de Marsella en el 47, tras aprovechar un despeje fallido del portero Mike Penders, que intentó sacar el balón con un pase en lugar de enviarlo a saque de banda.

Sebastian Nanasi recortó distancias en el 74 y el defensor de Marseille Emerson Palmieri cometió torpemente un penalti.

En el otro partido del sábado, Lille recibió a Brest.

El campeón defensor PSG perdió 3-1 en Rennes para sufrir su tercera derrota de la campaña, una más que en toda la temporada pasada.

Más tarde, Lens necesita ganar en la cancha del Paris FC para recuperar el liderato de Paris Saint-Germain, que perdió el viernes.

