Shea Langeliers conecta su 2do grand slam y conduce a Atléticos a victoria 8-3 sobre Tigres

Shea Langeliers conectó el segundo grand slam de su carrera y Colby Thomas añadió un jonrón en solitario — todo en una séptima entrada de cinco carreras — para que los Atléticos remontaran y vencieran el lunes 8-3 a los Tigres de Detroit.

Langeliers se había ido de 8-0 con las bases llenas esta temporada antes de su batazo de 450 pies sobre la pared del jardín izquierdo. Fue el primer grand slam permitido en la carrera del as de Detroit, Tarik Skubal.

Skubal tenía pleno control durante seis entradas antes de encontrarse con problemas en la séptima. Thomas abrió ese episodio con un jonrón y los Atléticos consiguieron dos hits consecutivos antes de un error, para llenar las bases.

Skubal logró dos ponches consecutivos antes de que el batazo de Langeliers les diera a los Atléticos una ventaja de 6-3.

El novato Nick Kurtz añadió su 27º jonrón de la temporada en la octava entrada — el primero de su carrera como bateador emergente.

Los Atléticos han ganado seis juegos consecutivos contra abridores zurdos.

Skubal (11-4) permitió seis carreras, una limpia, en seis entradas y dos tercios. Ponchó a 12 en su décimo juego de esta campaña con cifras de dos dígitos en ponches.

Quedó a uno de empatar el récord de la franquicia en una sola temporada, que conserva por Mickey Lolich (11) desde 1971.

Detroit, que venía de una estadía en casa con foja de 5-1, perdió por solo quinta vez en 17 juegos desde el ocho de agosto.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 4-1 con una anotada y una producida. El dominicano Wenceel Pérez de 4-2 con dos impulsadas. El cubano Andy Ibáñez de 2-0.

Por los Atléticos, el boricua Darell Hernaiz de 3-2 con una anotada.