El hijo de un legendario luchador del campeonato UFC (Ultimate Fighting Championship) supuestamente atacó a un contendiente profesional durante un combate, golpeando al hombre mientras estaba inconsciente y finalmente dejándolo malherido y recuperándose en un hospital.

El incidente fue lo suficientemente grave como para que la policía de Los Ángeles, California, EE. UU., confirmara que está investigando, según Fox Sports.

El sábado, Raja Jackson —cuyo padre es el ex campeón de la UFC Quinton “Rampage” Jackson— iba a luchar contra Suart “Syko Stu” Smith (47) durante un evento de KnokX Pro Wrestling en Los Ángeles, que también se retransmitía por la plataforma Kick.

Aunque Raja es un luchador de MMA (artes marciales mixtas), estaba participando en el combate de lucha libre profesional y el resultado de ese combate estaba guionizado.

En las imágenes de video que captaron el incidente, se ve a Raja deslizándose hacia el ring y levantando a Smith por encima de los hombros antes de golpearlo con fuerza contra la lona.

Según Sean Ross Sapp, del sitio web Fightful.com, esa parte del incidente estaba guionizada —la gente que interrumpe a un luchador a mitad de combate y se involucra es algo habitual en la industria—, pero se suponía que Raja no iba a dejar inconsciente a Smith.

Raja Jackson, el luchador de la UFC hijo de la leyenda de las artes marciales mixtas Quinton "Rampage" Jackson, es visto aquí durante un evento de lucha KnokXPro golpeando al luchador profesional Stuart Smith —alias "Syko Stu"— mientras está inconsciente en la lona ( Kick - captura de pantalla )

El movimiento que utilizó Raja fue similar a un Alabama Slam, que, si se realiza de forma incorrecta, puede hacer que la cabeza y el cuello del receptor se echen hacia atrás tras el impacto, dejándolo inconsciente o algo peor.

Las imágenes de video muestran que, inmediatamente después de noquear a Smith, Raja se abalanzó sobre el hombre y empezó a propinarle puñetazos en la cabeza mientras estaba inconsciente.

Después de unos momentos, los otros luchadores se dieron cuenta de que lo que estaba sucediendo no estaba guionizado e irrumpieron en el cuadrilátero para apartar a Raja de Smith.

Smith fue trasladado al hospital con heridas graves a causa del incidente.

Al parecer, la agresión de Raja a Smith estuvo motivada por un incidente ocurrido al principio del evento, en el que Smith supuestamente golpeó a Raja en la cabeza con una bebida de lata.

No está claro si el supuesto golpe fue un acto de malicia por parte de Smith o si simplemente el luchador profesional estaba jugando con su personaje y añadiendo emoción y dramatismo a su combate con Raja. En cualquier caso, parece que a Raja no le sentó bien.

Por su parte, Rampage Jackson publicó una explicación —desde su punto de vista— en X insistiendo en que Smith estaba estable y despierto, y que todo había sido un desafortunado malentendido.

“Raja fue golpeado inesperadamente en el lado de la cabeza por Smith momentos antes del enfrentamiento; a Raja se le dijo que podría obtener su 'venganza' en el ring, así que pensé que era parte del espectáculo”, escribió Jackson en una publicación en X, y añadió: “Fue una mala decisión y un trabajo que salió mal. Raja es un luchador de MMA no un luchador profesional, y no tenía nada que hacer en un evento como este. No apruebo en absoluto las acciones de mi hijo”.

En la lucha libre profesional, un “trabajo” es cualquier parte del espectáculo que esté guionizada o predeterminada.

La leyenda de la UFC Rampage Jackson justificó las acciones de su hijo que fueron retransmitidas por Internet ( Getty Images for Bellator MMA )

En X, se añadió un recuadro de “contexto para el lector” a la publicación de Jackson, en el que se señala que el incidente supuestamente ocurrió horas antes del evento, no momentos, y se aclara que Smith se había disculpado con Raja varias veces entre el incidente de la lata y su enfrentamiento.

En un video aparece Smith pidiendo disculpas a Raja, y explicándole que solo lo hizo para las cámaras y que pensó erróneamente que Raja era parte del “trabajo”.

Rampage, por su parte, se disculpó por las supuestas acciones de su hijo y deseó a Smith una pronta recuperación.

“Como padre, estoy profundamente alarmado por su salud y por el bienestar del Sr. Smith”, escribió, y continuó: “Dicho esto, estoy muy disgustado por lo ocurrido, pero mi principal preocupación ahora es que el Sr. Smith se recupere rápidamente. Pido disculpas en su nombre [de Raja] y a Kick por la situación”.

KnokX Pro Entertainment & Wrestling, la empresa que organizó el evento, emitió un comunicado tras el incidente.

“Ante todo, nuestros pensamientos y oraciones están con nuestro hermano el Sr. Stuart Smith (“Syko Stu”) ya que sigue siendo una prioridad y estamos monitoreando su bienestar. Lo que se suponía que iba a ser un número de lucha planeado y acordado, se convirtió en un acto de violencia egoísta e irresponsable contra el Sr. Smith. Este acto atroz es censurable y nunca debería haberse producido. En los 17 años de funcionamiento de KnokX Pro Wrestling Academy, nunca ha ocurrido algo tan atroz como esto y pedimos disculpas a nuestros clientes y aficionados”, dijeron.

Raja fue expulsado de Kick poco después de que el video de su presunta agresión empezara a circular por Internet.

Dave Meltzer, periodista que lleva décadas cubriendo la lucha libre profesional, dijo que el incidente fue “lo peor que [había] nunca en el ring”.

El popular youtuber Mr. Beast —cuyo nombre real es Jimmy Donaldson— dijo el domingo por la noche que estaría dispuesto a aportar fondos para la recuperación de Smith.

“Demonios, esto duele verlo. Sobre todo porque leí que era un veterano que utilizaba la lucha libre como válvula de escape para superar el trastorno de estrés postraumático”, escribió Donaldson en X, y prosiguió: “De verdad, si alguien relacionado con él sabe de alguna forma en la que pueda ayudar, por favor, que se ponga en contacto conmigo. No sé, si su hijo es fan o puedo ayudar con las facturas del hospital, o de alguna otra forma, ayudaré”.

Traducción de Sara Pignatiello