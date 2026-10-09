Shaun Edwards se une a Pumas rumbo al Mundial de rugby en Australia

El gurú defensivo Shaun Edwards ayudará a Argentina durante el próximo año, hasta el final de la Copa del Mundo de Rugby en Australia.

Edwards comenzará su nuevo trabajo con Los Pumas antes de que se reanude el Championship de Naciones en noviembre. El exentrenador de Los Pumas Mario Ledesma también se incorporó al cuerpo técnico el viernes. Serán los entrenadores de defensa y de forwards, respectivamente.

El entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, afirmó: “Saben lo que significa competir al más alto nivel y pueden aportar mucho al equipo”. “Con la Copa del Mundo a solo un año, nos ayudarán a seguir creciendo como equipo y a prepararnos de la mejor manera posible para lo que viene”.

Edwards ha estado trabajando en un rol de consultoría de corto plazo con la selección femenina de Inglaterra, campeona del mundo, que está de gira por Norteamérica este mes en el WXV.

La figura del rugby league se ha convertido en uno de los entrenadores más exitosos del rugby union. Ha ganado el Seis Naciones masculino siete veces, cuatro con Gales bajo Warren Gatland. Fue nombrado entrenador de defensa de Francia bajo Fabien Galthié en 2020 y ayudó a Les Tricolores a ganar un Grand Slam en 2022 y títulos consecutivos en 2025-26.

“Estoy encantado de unirme a Felipe Contepomi, a su cuerpo técnico y al equipo argentino a finales de este mes y hasta la Copa del Mundo del próximo año en Australia”. “Siempre he admirado la habilidad y la calidad de los jugadores argentinos y espero aportar mi experiencia internacional al equipo durante el próximo año”, expresó Edwards, de 59 años.

Ledesma ha jugado en cuatro Copas del Mundo y ha dirigido en dos. Condujo a Argentina de 2018 a 2022, incluida su primera victoria sobre Nueva Zelanda. Últimamente, ha estado entrenando a la selección Sub-17 de Buenos Aires.

Ledesma manifestó: “Me siento honrado y muy agradecido por la oportunidad de trabajar nuevamente con Los Pumas”. “Tengo muchas ganas de que nos reunamos y empecemos a trabajar con los jugadores y el staff”.

El próximo partido de Los Pumas es contra Irlanda en Dublín el 6 de noviembre, en el Championship de Naciones.

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